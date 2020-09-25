Harley Davidson en büyük motosiklet pazardan çekiliyor

Ünlü motosiklet markası Harley-Davidson, dünyanın en büyük motosiklet pazarı olan Hindistan’dan çıkacağını duyurdu.

Harley Davidson, bu kararı doğrultusunda 2011 yılında açtığı Hindistan’daki Bawal fabrikasını kapatacak. Hindistan yıllık 17 milyon adet motosiklet satışı ile dünyanın en büyük pazarı konumunda bulunuyor.

Harley Davidson’un pazardan çıkma kararı alması, Toyota’nın yüksek vergiler nedeniyle Hindistan’daki operasyonlarını daha fazla büyütmeyeceğini açıklamasından sadece birkaç hafta sonra geldi.