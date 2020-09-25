Vietnam’da yeni gibi satılmak üzere olan 320 bin kullanılmış prezervatif ele geçirildi

1 hour önce
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Vietnam polisi, bir fabrikada yeni gibi satılmak üzere 320 bin adet kullanılmış prezervatifin ele geçirildiğini açıkladı.

Vietnam medyasında yer alan haberlere göre, prezervatifler Ho Chi Minh City’deki bir fabrikaya düzenlenen baskın sırasında paketlenirken ele geçirildi.

Baskına katılan bir müfettiş, fabrikanın 34 yaşındaki kadın sahibinin prezervatifleri bir başka kişiden aldıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Söz konusu kişi, prezervatifleri aldıktan sonra yıkadıklarını ve yeniden şekillendirip paketlediklerini anlattı.

Kaç kullanılmış prezervatifin satıldığı bilinmiyor

Vietnam devlet televizyonu VTV’nin yayımladığı görüntülerde çuvallar dolusu prezervatifle, bunları yıkamak ve yeniden şekillendirmek için kullanılan araçlara yer verildi.

Reuters’a göre, VTV’nin haberinde şimdiye kadar kaç kullanılmış prezervatifin satıldığının belli olmadığı belirtildi.

Tuoi Tre gazetesine konuşan bir sağlık yetkilisi de bu prezervatiflerin kullanıcılar için aşırı derecede riskli olduğunu söyledi.

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