ABD’de yapılan araştırmaya göre ‘Virüs artık daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil’

2 hours önce
0 50 Bir dakikadan az

Koronavirüs vaka sayılarının yeniden arttığı ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, salgının başlangıcından bu yana mutasyon geçiren virüsün muhtemelen daha bulaşıcı hale geldiğine ancak daha ölümcül olmadığını gösteriyor.

Araştırma koronavirüsün 5 bin ayrı gen diziliminin incelenmesiyle yapıldı.

Washington Post gazatesindeki habere göre kamu sağlığı uzmanları bütün virüslerin değişime uğradığını ama bu mutasyonların çoğunun önemsiz olduğuna dikkat çektiler.

ABD’deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nden virolog David Morens yeni araştırmanın sonuçlarını çok büyütmemek gerektiğini ama virüsün sosyal mesafe önlemleri gibi hastalığın yayılmasını engelleyici adımlar karşısında kendisini korumak için daha kolay bulaşma özelliği geliştiriyor olabileceğini söyledi.

David Morens, “Bu önlemlerin her biri bulaşmanın önünde engel oluşturuyor, fakat virüs daha bulaşıcı hale geldikçe, veriler, bu engelleri aşmada giderek daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

‘Aşının sürekli güncellenmesi gerekebilir’

Buna karşılık Morens, bu bulguların, virüsün aşı bulunduktan sonra bile mutasyon geçirmeyi sürdürebileceği, dolayısıyla tıpkı grip aşısının her yıl güncellenmesi gibi, Covid-19 aşısının da mutasyona göre güncellenmesinin gerekebileceğini de söylüyor.

ABD’de koronavirüs vakalarının seyrini izleyen Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre son iki hafta içinde 50 eyaletin 20’sinde vaka sayıları yüzde 5’in üzerinde artış gösterdi.

ABD’de Çarşamba günü yeni vaka sayısı 38 bin 204 oldu ve böylece ülkede hastalığa yakalananların toplam sayısı 6,9 milyona yaklaştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 mins önce
17

ABD, 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William’ı konuşuyor

17 mins önce
19

ABD’de hamile kadın eşini köpekbalığı saldırısından kurtardı

3 hours önce
209

Londra, ulusal koronavirüs izleme listesine alınacak

5 hours önce
343

Yürüyüş yaparken 9 karatlık elmas buldu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.