Uyuşturucu satmaktan suçlu bulunan şahsa şaka gibi ceza: Her gün bir ağaç dikecek

Bangladeş’te uyuşturucu kullanma, taşıma ve satma suçlarından yargılanan şahsa; ülkenin bağımsızlığıyla ilgili 2 film izlemek, bir seferlik 20 yetimi kendi evinde misafir etmek, her gün bir ağaç dikmek gibi maddelerden oluşan ceza verildi.

Bangladeş’in Feni şehrindeki adliyede; 3 yıl önce uyuşturucu kullanma, taşıma ve satma suçlarından yakalanan Enayet Patwari’ye Bangladeş’in bağımsızlığı ile ilgili 2 film izlemek, her gün bir ağaç dikmek, bir seferlik 20 yetimi kendi evinde misafir etmek gibi “ceza” verdi.

CEZA, ÜLKEDE BİR İLK OLDU

Bangladeş’in Feni şehrinde yaşayan 55 yaşındaki Enayet Patwari 6 Şubat 2017 tarihinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 buçuk kilogram ağırlığında Hint keneviriyle yakalanmasının ardından tutuklanmıştı. Daha sonra denetim altında serbest bırakılan Patwari’nin devam eden davası bu ay sonuçlandı. Mahkeme tarafından Patwari’ye verilen ceza ülkede bir ilk olurken, Bangladeş gündeminde dikkat çekti.

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEZSE 1 YIL HAPİS CEZASI ALACAK

Feni mahkemesi, Patwari’ye ceza olarak 1 yıl içinde uyması gereken 8 farklı “ceza” verdi. Patwari’ye ceza olarak verilen şartlar; yaşlı annesinin bakımını yapmak, her gün bir ağaç dikmek, uyuşturucu madde kullanmamak, taşımamak ve satmamak, şehirde uyuşturucuya karşı düzenlenecek tüm faaliyetlere katılmak, bir seferlik 20 yetimi kendi evinde misafir etmek, 1 yıl içinde Bangladeş bağımsızlığı ile ilgili 2 film izlemek ve vatan sevgisi hakkında düzenlenecek söyleyişlere katılmak ve son olarak her ay Feni valiliğine giderek ilgili yetkiliye aylık gelişmeler hakkında rapor vermek şeklinde sıralandı. Patwari’nin, şartları yerine getirmemesi durumunda 1 yıllık hapis cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

“HAYATIMA DÜZEN VERECEĞİM”

Patwari, kendini değiştirmek istediği için verilen cezadan oldukça mutlu olduğunu ileterek, tek seferlik şartların hepsini yerine getirdiğini, uzun vadeli şartları da uygulamaya başladığını ve devam edeceğini söyledi. Patwari, “Verilen bu ceza beni yeniden hayata döndürecek. Yaptığım hatadan utanç duyuyorum ve bir daha asla yapmayacağım. Kendimi değiştirmek için verilen bu cezayı hem ailem hem de yaşlı annem için olumlu karşılıyorum. Cezalar arasında kısa sürede yapabileceklerimi yaptım. Anneme bakıyorum, yetimleri misafir ettim, her gün bir ağaç dikiyorum ve günlerimi artık bu şartlara uygun geçiriyorum. Umarım ki kalan sürede de tüm şartlara uygun olarak hayatıma yeniden düzen verebileceğim” şeklinde konuştu.

Patwari’nin annesi ve yaşadığı mahalle sakinleri ise, Patwari’nin şimdi daha iyi bir hayat sürdürdüğünü, iyi bir insan olamaya çalıştığını ve şartlara uygun davrandığını dile getirdiler.