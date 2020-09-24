“Plastik siperlikler corona virüsü engellemek için etkisiz”

Japon bilim insanları, plastik yüz siperliklerinin, virüsün yayılmasını engellemek konusunda neredeyse hiç işe yaramadığını duyurdu… Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku’nun yaptığı simülasyonları baz alan araştırmacılar, bu siperliklerin mutlaka yüz maskeleriyle birlikte kullanılması gerektiği uyarısında bulundu..

Japonya’nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde yapılan araştırmada, koronavirüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi. Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100’ünin siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı. RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.

“MAALESEF İŞE YARAMIYOR”

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura, “Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli” dedi.