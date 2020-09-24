Rusya’nın Avifavir isimli koronavirüs ilacının 17 ülkeye daha sevkiyatı yapılacak

2 hours önce
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Himrar Grubu, dünyanın 17 ülkesine daha koronavirüse karşı geliştirilen Avifavir ilacının sevkiyatını yapacak.

RDIF’in açıklamasında, “Avifavir Arjantin, Bulgaristan, Brezilya, Şili, Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Honduras, Kuveyt, Panama, Paraguay, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay’a gönderilecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilacın halihazırda Belarus, Bolivya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a sevkiyatının yapıldığına dikkat çekildi.

RDIF’in daha önceki açıklamasında, hazirandan beri Rusya’nın 74 bölgesindeki sağlık kuruluşlarına 60 bin kutudan fazla Avifavir gönderildiği belirtilmişti.

Maliyetini en uygun hale getirdikten sonra perakende satışa sunulması istenen ilacın tedavilerde kullanılmaya ekimde başlanmasının planlandığı açıklanmıştı.

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