Tom Cruise’un uzaya gideceği tarih belli oldu

Tom Cruise’un uzayda çekilecek aksiyon-macera filmi için uzaya gideceği tarih belli oldu. Oyuncunun daha önce Elon Musk’ın SpaceX şirketi ve NASA’yla birlikte uzayda çekilecek film üzerine çalıştığı ortaya çıkmıştı.

ScreenRant’ın aktardığına göre, Cruise, Görevimiz Tehlike serisindeki Ethan Hunt rolü de dahil olmak üzere aksiyon filmlerindeki rolüyle uzun zamandır biliniyor. Yaklaşan projenin henüz adı bile açıklanmasa da, uzayla ilgili haberlerin tümünün yer aldığı Space Shuttle Almanac’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Cruise’un projesinin tüm ilgili taraflardan yeşil ışık aldığı ve Cruise’un Ekim 2021’de uzaya gideceği açıklandı.

Tweet’te NASA’nın iki uzay yürüyüşü rekorunu elinde tutan astronot Michael Lopez-Alegria’nın da uzay görevinde yer alacağı belirtildi. Uzay yolculuğuna çıkıldığında hem Cruise hem de yönetmen Doug Liman gemide olacak.