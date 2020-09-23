91 yaşındaki profesör uzaktan eğitim verdi

ABD’de uzaktan eğitim modelini seçen Thomas Üniversitesi’nin İngilizce Profesörü Charles Krohn’un canlı yayın yaptığı sırada kızı tarafından videoya alındı. 91 yaşındaki profesörün çektiği görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntülere yorum yapan kullanıcılar arasında Charles’ın eski öğrencilerinin de bulunduğu belirtildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Houston kentinde yaşayan Julia Krohn, 91 yaşındaki üniversite profesörü babası Charles Krohn’u öğrencilerine uzaktan eğitim verdiği sırada video kayda aldı. Julia daha sonra İngilizce Profesörü olan babasının kaydını ve bir de fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

50 YILDAN FAZLADIR GÖREVDE

50 yıldan fazladır eğitim veren ve şu an Thomas Üniversitesi’nde İngilizce Profesörü olarak görev yapan Charles’ın görüntülerine ve fotoğrafına birçok sosyal medya kullanıcısı yorumda bulundu. Yorum yapan kullanıcılar arasında Charles’ın neredeyse 1960’larda eğitim verdiği eski öğrencilerinin de bulunduğu ifade edildi.

“ONUNLA OLAN EĞİTİM DENEYİMİMİ ASLA UNUTMAYACAĞIM”

Charles’ın eski öğrencilerinin ‘Bana çok şey öğretti ve benim için edebiyat dünyasına yeni bir kapı açtı. Tutkusunun ve işine adanmışlığının her zaman farkındaydım. Charles Krohn ile olan eğitim deneyimimi asla unutmayacağım’ gibi yorumlarda bulunduğu belirtildi.

EMEKTAR ÖĞRETMENİN KIZI BABASINI İZLERKEN YENİDEN ETKİLENDİ

Emektar öğretmenin kızı Julia, Yerel medyaya yaptığı açıklamasında yaklaşık 20 yıldır babasını eğitim verirken görmediğini ifade ederek, son gördüğü haliyle izlemekten etkilendiğini belirtti.