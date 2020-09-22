ABD’de CIA belgelerini sızdıran Snowden 5 milyon dolar ödeyecek

11 hours önce
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ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) için çalıştığı sırada, 2013 yılında CIA belgelerini sızdıran Edward Snowden, ABD hükümetine 5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) için çalıştığı sırada,2013 yılında Amerikan istihbarat servisi CIA’ya ait gizli belgeleri sızdıran Edward Snowden’ın geçen yıl piyasaya çıkan “Kalıcı Kayıt” kitabından elde ettiği 4.2 milyar dolarlık geliri ABD hükümetine ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

Rusya’da yaşayan Snowden, bu ay itibariyle kitap satışlarından, telif ücretlerinden ve ilgili haklarından 4,2 milyon dolar kazanmıştı.Diğer yandan Snowden’ın avukatıLawrence Lustberg ise, Snowden’ın ABD mahkemesinin bu kararına itiraz edeceğini ifade etti.

Edward Snowden’ın 2013’te ifşa ettiği belgeler, NSA’nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

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