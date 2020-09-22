Çin’de Devlet Başkanı Şi Jinping’i eleştiren ’emlak kralı’ Ren Zhiqiang’a 18 yıl hapis cezası

12 hours önce
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Çin’de “Emlak kralı” olarak nitelendirilen iş insanı Ren Zhiqiang, yolsuzluk yapmakla suçlanarak yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ren, bu yılın başında Devlet Başkanı Şi Jinping’i eleştiren bir makale yazdıktan sonra kayıplara karışmıştı.

Çin’in resmi yayın organlarından Global Times’a göre başkent Pekin’deki davada mahkeme 69 yaşındaki Ren Zhiqiang’ı “yolsuzluk yaptığı, rüşvet verdiği ve kamu fonlarını zimmetine geçirdiği” gerekçesiyle 620 bin dolar da para cezasına mahkum etti.

Mahkemenin resmi internet sitesinde yayımlanan kararda, Ren Zhiqiang’ın nerede olduğuna dair bilgi verilmedi.

Ren Zhiqiang’ın, “Gönüllü olarak tüm suçlarını itiraf ettiğini ve temyize başvurmayacağını mahkemeye bildirdiği” belirtildi.

İnsan hakları savunucuları ise “yolsuzluk suçlamalarının ülkede muhalif sesleri bastırmak için bahane olarak kullanıldığını” söylüyor.

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