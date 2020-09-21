DSÖ: “Sputnik V’nin üçüncü aşama testlerinin olumlu sonuçlanacağın”dan eminim

Rus Covid-19 aşısı Sputnik V’nin geliştirilmesinde yer alan uzmanlara teşekkür eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, üçüncü aşama testlerde olumlu sonuçlar alınacağından emin olduğunu ifade etti.

Kluge, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Kluge, “Rusya, Sputnik V aşısının üçüncü aşama testlerine başladı. Bu aşamada aşının güvenliği ve verimliliği çok büyük bir grup üzerinde test edilecek. Bu aşının üçüncü aşama testlerine katılan tüm gönüllülere teşekkür ederim” dedi.

DSÖ ile Rusya Sağlık Bakanlığı arasında bir anlaşma olduğunu ve buna göre DSÖ’nün üçüncü aşama testlerin sonuçlarını dikkatli bir şekilde inceleyeceğini kaydeden Kluge, “Sonuçların olumlu olacağından kesinlikle eminim. Zira uzun yıllardır Rusya’da çalışıyorum ve Rusya’nın aşı geliştirme, üretme ve bağışıklık oluşturma konusunda çok zengin bir geçmişe sahip olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos’ta Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamış ve böylece Rusya, Koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Türkiye’nin Sputnik V aşısına ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldığı açıklamıştı.