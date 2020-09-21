HSBC uyarılara karşın, dolandırıcıların milyonlarca dolarını transfer etti

9 hours önce
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FinCEN belgeleri adlı kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler, dünyanın en büyük bankalarından HSBC’nin, sahtecilikleri ortaya çıktıktan sonra bile, dolandırıcıların milyonlarca doları, dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etmesine izin verdiğini gösteriyor.

HSBC, 2013 ve 2014 yıllarında paraları ABD’deki şubesinden, Hong Kong’taki hesaplara aktardı.

Belgelerin ifşa edilmesinin ardından HSBC’nin hisse senetleri değer kaybetti.

Bankanın 80 milyon dolarlık sahtekarlıktaki rolü, FinCEN belgelerinde ayrıntılandırılıyor.

2 bin 500’ün üzerinde dokümanı kapsayan FinCEN belgelerinin önemli bölümünü bankaların 2000-2017 yılları arasında ABD’li yetkililere gönderdiği belgeler oluşturuyor

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