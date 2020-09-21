ABD Başkanı Trump’a gönderilen zehirli paket FBI tarafından ele geçirildi

Beyaz Saray’dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Kanada Emniyeti de FBI ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Risin toksini nedir?

Risin, hint yağı bitkisinin tohumlarında doğal olarak bulunan zehirli bir madde. Yutulması ya da nefes borusu yoluyla vücuda girmesi durumunda baş dönmesine, kusmaya, iç kanamaya ve organ yetmezliğine yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, yüksek dozda risine maruz kalan bir kişi 36 ila 72 saat içerisinde hayatını kaybedebiliyor.

Risin toksinine karşı herhangi bir panzehir de bulunmuyor.

CDC, risin toksininin toz haline getirilerek saldırı amaçlı kullanıldığını ifade ediyor.

Beyaz Saray’a daha önce de risin toksini taşıyan paketler gönderilmişti.

2014 yılında Mississippi’de yaşayan bir kişi ABD Başkanı Barack Obama’ya risin tozuna bulanmış mektuplar göndermekten suçlu bulunmuş ve 25 yıl hapis ceasına çarptırılmıştı.