120 bin yıllık ayak izi keşfedildi

7 mins önce
0 22 1 dakikada oku

Alman arkeologlar, Arap yarımadasında şimdiye kadar bulunan en eski insan ayak izlerini ortaya çıkardı. 120 bin yıllık olduğu düşünülen 7 ayak izi, fil, deve ve su aygırı fosilleriyle birlikte Suudi Arabistan’daki Nefud Çölü’nde bulundu.

Araştırmacılar söz konusu bölgenin, Afrika ve Avrasya arasında bir geçit görevi gördüğünü ve ayak izlerinin insanlığın Afrika’dan dünyanın geri kalanına yayılışına dair önemli bilgiler sunduğunu açıkladı.

İNSANLAR GÖÇ EDERKEN SANILANIN AKSİNE KIYILARI DEĞİL, NEHİR VE GÖLLERİ TAKİP ETMİŞ OLABİLİR

Ayak izi keşfinin arkasındaki araştırmacılar, insanların yaygın kabul edilenin aksine deniz ve okyanusları takip etmek yerine, iç rotaları izlediklerini ve gölleri ve nehirleri takip ederek göç ermiş olabileceğini açıkladı.

Bununla birlikte, keşif alanında 7 ayak izinin yanı sıra, 44 fil, 107 deve ayak izi ve 233 fosil fosil de ortaya çıkarıldı.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
129

Guardian: Suudi Arabistan nükleer yakıt üretimi için gerekli uranyuma sahip olabilir

2 days önce
168

Suudi Arabistan umre ziyaretlerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor

2 weeks önce
293

Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20’şer yıl hapis cezası verildi

2 weeks önce
776

Al Nassr’dan Mesut Özil’e çılgın teklif

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.