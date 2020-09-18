120 bin yıllık ayak izi keşfedildi
Alman arkeologlar, Arap yarımadasında şimdiye kadar bulunan en eski insan ayak izlerini ortaya çıkardı. 120 bin yıllık olduğu düşünülen 7 ayak izi, fil, deve ve su aygırı fosilleriyle birlikte Suudi Arabistan’daki Nefud Çölü’nde bulundu.
Araştırmacılar söz konusu bölgenin, Afrika ve Avrasya arasında bir geçit görevi gördüğünü ve ayak izlerinin insanlığın Afrika’dan dünyanın geri kalanına yayılışına dair önemli bilgiler sunduğunu açıkladı.
AVRASYA VE AFRİKA ARASINDA GEÇİT
İNSANLAR GÖÇ EDERKEN SANILANIN AKSİNE KIYILARI DEĞİL, NEHİR VE GÖLLERİ TAKİP ETMİŞ OLABİLİR
Ayak izi keşfinin arkasındaki araştırmacılar, insanların yaygın kabul edilenin aksine deniz ve okyanusları takip etmek yerine, iç rotaları izlediklerini ve gölleri ve nehirleri takip ederek göç ermiş olabileceğini açıkladı.
Bununla birlikte, keşif alanında 7 ayak izinin yanı sıra, 44 fil, 107 deve ayak izi ve 233 fosil fosil de ortaya çıkarıldı.