120 bin yıllık ayak izi keşfedildi

Alman arkeologlar, Arap yarımadasında şimdiye kadar bulunan en eski insan ayak izlerini ortaya çıkardı. 120 bin yıllık olduğu düşünülen 7 ayak izi, fil, deve ve su aygırı fosilleriyle birlikte Suudi Arabistan’daki Nefud Çölü’nde bulundu.

Araştırmacılar söz konusu bölgenin, Afrika ve Avrasya arasında bir geçit görevi gördüğünü ve ayak izlerinin insanlığın Afrika’dan dünyanın geri kalanına yayılışına dair önemli bilgiler sunduğunu açıkladı.

AVRASYA VE AFRİKA ARASINDA GEÇİT

Almanyalı bir araştırma kuruluşu olan Max Planck Enstitüsü’nden arkeologlar, Arap yarımadasında şimdiye kadar bulunan en eski insan ayak izlerini ortaya çıkardı. Eskiden bir göl olduğu düşünülen Suudi Arabistan’ın kuzeyindeki Nefud Çölü’nde bulunan ayak izlerinin yaklaşık 120 bin yaşında olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, günümzde Nefud Çölü’nün yer aldığı bölgenin, Afrika ve Avrasya arasında bir geçit görevi gördüğünü ve insanlığın Afrika’dan dünyanın geri kalanına göçünde çok önemli olduğunu söyledi.nsanların Afrika’da yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıktığı ve 150 bin yıldan fazla bir süredir Levant’a ulaşmadığı düşünülüyor. Levant bölgesi tanımı tarihçiler tarafından Akdeniz’in doğu sahillerinde bulunan Toros Dağları’nın güneyininden, Orta Doğu’ya kadar olan geniş bir bölgeyi tanımlamak için kullanılıyor.

Uzmanlar daha önce insanların bu yolculuğu kıyı rotalarında yaptıklarına inanıyorlardı, ancak ortaya çıkan ayak izleri bunun doğru olmayabileceğini gösteriyor.