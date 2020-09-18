Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyonu aştı, can kaybı 1 milyon eşiğinde
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs son birkaç ayda özellikle ABD, Hindistan, Rusya ve Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde hızla yayılarak Eylül 2020’nin ortaları itibariyle küresel çapta 30 milyon vaka sayısına ulaştı.
Covid-19 sebebiyle dünyadaki ölü sayısı 950 bin eşiğine dayanırken, birçok ülkede uygulanan karantina, maske kullanımı ve hijyen önlemlerine rağmen vaka sayısı son günlerde rekor kırmaya devam ediyor.
Avrupa’da İspanya ve Fransa’daki vaka artışları alarm veriyor
ABD, Hindistan, Rusya ve Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Avrupa’da İspanya ve Fransa’da artan vaka sayıları eski kıtada salgınla alakalı endişeleri artırmaya başladı. Fransa’da 17 Eylül 2020 itibariyle son 24 içerisinde vaka sayısı salgının başladığı günden bu yana en yüksek rakama ulaşarak 10 bin 593 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’de vaka sayısı 300 bin eşiğinde
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının en çok görüldüğü 20 ülke arasında olan Türkiye’de bugüne kadar resmi rakamlara göre 7 bin 315 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 300 bin eşiğine yaklaşırken, eylül ayında günlük enfekte olan hasta sayısı 1.500 civarında gerçekleşti. Türkiye’de Covid-19 sebebiyle günde ortalama 50-60 kişi hayatını kaybediyor.Ülkedeki koronavirüse yakalanıp iyileşen kişi sayısı ise 260 binin üzerinde.