Akdeniz’de göçmenleri taşıyan bot battı: 24 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenleri taşıyan 3 lastik botu tespit ettiğini belirtilerek, “Bunlardan biri alabora olmuş ve bottaki insanların çoğunun kayıp olduğu bildirildi.” dedi.

İki kişinin cesedinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldığını ve kazada çok az kişinin kurtulduğunu belirten Msehli, “En az 22 kişi daha öldü.” bilgisini paylaştı.

Msehli, diğer 2 botta bulunan 45 düzensiz göçmenin Libya’ya getirilerek gözaltına alındığını kaydetti.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişlerinde en önemli geçiş noktası haline geldi.