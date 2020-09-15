Belarus’taki protestolarda 400’ün üzerinde gözaltı

5 hours önce
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Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çemodanova, Minsk genelinde 400’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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