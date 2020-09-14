‘Thomas Cook’ geri döndü

7 hours önce
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Geçtiğimiz yılın eylül ayında iflas bayrağını çeken ve Casa Cook ve Cooks’ Club otel markaları dahil, marka hakları 11 milyon pounda Çinli Fosun tarafından satın alınan Thomas Cook online tur operatörü olarak yeniden sektöre döndü.

Thomas Cook’u online tur operatörü olarak yeniden ayağa kaldırmayı planlayan Fosun, İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA), ATOL lisansı aldı. Şirketin lisans numarası ise 11806.

Thomas Cook’un aldığı ilk lisansın bu ayın sonuna kadar 364 gibi sembolik bir rakamı kapsadığı belirtildi. Şirketin web sitesi thomascook.com da, misafirlerin şirketle ilgili güncellemeleri görebilmeleri için yeniden aktif hale getirildi.

Şirkete yakın kaynaklar, online tur operatörü olarak yeniden faaliyete başlayacak olan Thomas Cook’un ilk yılda 50 bin yolcu taşımayı hedeflediğini belirtti.

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