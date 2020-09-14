Filistinli bir aileyi kundaklama sonucu öldüren Yahudi yerleşimciye ömür boyu hapis cezası

7 hours önce
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Bir İsrail mahkemesi işgal altındaki Batı Şeria’da 2015 yılında yapılan kundaklama saldırısında Filistinli bir çifti ve bebeklerini öldüren Yahudi yerleşimci Amiram Ben-Uliel’i 3 kez ömür boyu hapse mahkum etti.

Ben-Uliel, cinayete teşebbüs suçundan ise ilaveten 20 yıl hapis cezası aldı.

Mahkeme, Ben-Uliel’in Dawabsheh ailesinin evinin ve Duma’daki başka bir konutun duvarlarına sprey boya ile “İntikam” ve “Yaşasın Kral Mesih” yazdıktan sonra bombalı eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ailenin diğer oğlu Ahmed ise olaydan ağır yanıklarla kurtuldu.

Duma köyünde 18 aylık Ali ile ailesi Saad ve Riham Dawabsheh’in öldürülmesi, 2014’te barış görüşmelerinin durmasının ardından şiddetin artmasına katkıda bulunmuştu.

Cinayetlerin işlendiği tarihte 21 yaşında olan Ben-Uliel, mahkemenin ırkçı suçlar olarak belirlediği üç cinayetten ve iki cinayete teşebbüs suçundan mahkum edildi.

Ben-Uliel’i sorgulayan İsrail’in iç güvenlik örgütü Şin Bet, karar hakkında “Yahudi terörizmiyle mücadelede önemli bir kilometre taşı” yorumunu yaptı.

Ben-Ulilel, karara itiraz edeceğini açıkladı. Ben-Uliel’in avukatı Itzak Bam Reuters’e verdiği demeçte, müvekkilinin itirafı işkence altında yaptığını ve masum olduğunu söylediğini aktardı.

Ancak mahkemenin kararında, itirafta sadece failin bilebileceği kundaklama olayından ayrıntılar yer aldığı belirtildi. Ben-Ulilel terör örgütüne üye olmak suçundan ise beraat etti.

Davada reşit olmayan ikinci bir sanık da suç ortaklığından mahkum edildi.

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