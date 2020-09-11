Çin, burun spreyi formundaki Covid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi

3 hours önce
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Çin, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı burun spreyiyle tatbik edilen bir aşı adayının insanlar üzerinde test edilmesini onayladı.

Clinical Trials Arena’ internet sitesinde yer alan habere göre, Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen burun spreyi formundaki Covid-19 aşı adayının birinci aşama klinik denemelerine onay verdi.

Beijing Wantai ilaç şirketi ve Ximamen Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek denemeye 100 sağlıklı gönüllünün katılması planlanıyor.

Ekimde başlaması planlanan denemelerin ikinci ve üçüncü safhalarıyla birlikte en az bir yıl süreceği tahmin ediliyor.

İlk örnek olacak

Spreyle burna tatbik edilen aşı adayının solunum yoluyla bulaşan virüsün doğal enfeksiyon yolunu tetiklemesi, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor.

Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşı adayı, potansiyel Covid-19 aşıları arasında enjektör yerine spreyle tatbik edilen ilk örnek olacak.

Sprey formundaki aşıların, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamak için yaygın kullanıldığına dikkati çeken araştırmacılar, bu yöntemin aşının üretim ve uygulama maliyetlerini düşürebileceğine dikkati çekiyor.

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