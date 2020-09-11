Pandemi hastanesinde ventilatör bir anda patladı

4 hours önce
0 91 Bir dakikadan az

Hindistan’da koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakımda ventilatör patladı. Patlama nedeniyle hastaların bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Hindistan’ın Gucerat eyaletindeki Vadodara kentinde meydana geldi. Koronavirüslü hastaların tedavi altına alındığı yoğun bakımda ventilatör patladı. Hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ventilatörden önce dumanların yükseldiği, ardından da alevlerin yayıldığı görüldü.

Sağlık çalışanlarının, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettikleri görülürken; bazı sağlık çalışanları da yataktaki hastaları tahliye etmeye çalıştı. Hastaların panik anları ise kameraya yansıdı. Dumanların kapladığı yoğun bakım ünitesindeki yangında kimsenin zarar görmediği ifade edildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.