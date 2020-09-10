Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci

Koronavirüs salgınıyla boğuştuğumuz bugünlerde dünyayı bekleyen en büyük sağlık tehdidinin antibiyotik direnci olduğuna dikkat çeken bilim insanları, “Covid, antibiyotik direncinin potansiyel etkilerinin yanına bile yaklaşamaz” sözleriyle tüm dünyayı uyardı.

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, uzmanlar insanlığın karşı karşıya kalabileceği daha büyük tehlikelere karşı dikkat çeken uyarılarda bulundu.

KORONAVİRÜSÜ GÖLGEDE BIRAKABİLİR

Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırmalar Organizasyonu’nda (CSIRO) Biyogüvenlik Araştırmaları Direktörü olarak görev yapan Dr. Paul De Barro, koronavirüs salgınını gölgede bırakabilecek tehlikenin ‘antibiyotik direnci’ olduğunu belirtti. Ada ülkesi Fiji’de üç yıllık bir çalışma yürüten De Barro ve ekibi, yaklaşık 880 binlik nüfusuna rağmen dünyanın en yüksek bakteri enfeksiyonu oranına sahip olan ülkeyi mercek altına aldı. Pasifik adaları ülkelerinde acil durum söz konusu olduğunu belirten De Barro, aşırı antibiyotik kullanımının enfeksiyon hastalıkları riskini artırdığını vurguladı.

HEM İNSANLARI HEM DE HAYVANLARI ETKİLİYOR

CSIRO’nun verilerine göre Fiji’de geçtiğimiz ay 10 kişi leptospiroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bir bakteri enfeksiyonu olan hastalık hem insanları hem de hayvanları etkiliyor.

“İNSANLIK İÇİN EN BÜYÜK SAĞLIK TEHDİDİ”

Antibiyotik direncinin modern tıbbı karanlık çağlara geri döndürebileceğini söyleyen De Barro, “Eğer Covid’in kötü olduğunu düşünüyorsanız, antibiyotik direncini istemezsiniz. Durumu abarttığımı düşünmüyorum, bu insanlık için en büyük sağlık tehdidi. Covid, antibiyotik direncinin potansiyel etkilerinin yanına bile yaklaşamaz” dedi.

SİSTEM BASKI ALTINDA KALACAK

Antibiyotiklerin sağlık sisteminde büyük bir rol oynadığını belirten De Barro, “Basit bir çizik veya doğum yapmak bile sizi öldürebilir. Kanser tedavileri, ameliyatlar, diyabet bunların hepsinin arka planında antibiyotikler kullanılıyor. Eğer yanlış kullanım devam ederse, sağlık sistemi Covid’de gördüğümüz gibi büyük baskı altında kalacak” ifadelerini kullandı.

YILDA 700 BİN ÖLÜM

Sözcü’de yer alan habere göre; Koronavirüse karşı en büyük silah olan sosyal mesafenin antibiyotik direncine karşı işe yaramadığını anlatan De Barro, bakterilerin gıdalarda, suda, havada ve günlük temas edilen tüm yüzeylerde bulunduğunu vurguladı. CSIRO’nun çalışmasına göre antibiyotik direnci halihazırda yılda 700 bin ölüme yol açıyor. Eğer önüne geçilmezse bu rakamın dünya genelinde yıllık 10 milyonu bulabileceği öngörülüyor.