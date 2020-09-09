Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

4 hours önce
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Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki “tarihi barış anlaşması”na sağladığı katkılar gerekçesiyle Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi.

Tybring-Gjedde, Nobel Komitesi’ne yazdığı adaylık mektubunda, Trump yönetiminin İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin kurulmasında kilit bir rol oynadığına dikkat çekerek “Diğer Ortadoğu ülkelerinin BAE’nin izinden gitmesi beklendiği gibi, bu anlaşma Ortadoğu’yu bir işbirliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir ezber bozucu niteliğinde olabilir” ifadelerine yer verdi.

Trump’ın daha önce Kuzey ve Güney Kore ile Hindistan-Pakistan görüşmeleri arasında da kilit rol oynadığını mektubunda belirten Christian Tybring-Gjedde, Norveç’teki muhafazakar eğilimli popülist bir partinin üyesi.

Donald Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için 2018 yılında da ABD’li 18 Cumhuriyetçi kongre üyesi tarafından Nobel Komitesi’ne bir mektup gönderilmişti.

Mektupta, “Trump’ın Kore savaşının sonlandırılmasındaki çalışmaları, Kore yarımadasını nükleerden arındırması ve bölgeye barışı getirmesi” nedeniyle Nobel Barış Ödülü’nü alması gerektiği belirtilmişti.

Mektupta, “Dünyamıza barış getirmek amacıyla yorulmak bilmeden çalıştığı için Trump’tan başka hiç kimse ödülü daha fazla haketmiyor” ifadeleri yer almıştı.

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