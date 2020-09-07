İngiliz turistler Afrikalı çocukları 3 dolar karşılığında ailelerinden alıp cinsel istismarda bulunuyor

İngiliz The Sun gazetesi, Afrika ülkesi Gambiya’da küçük yaştaki çocukların aileleri tarafından İngiliz turistlere 3 dolar karşılığında satıldığı anların fotoğraflarını ele geçirip yayınladı.

Çocuk istismarına karşı sıkı kanunların olmadığı Afrika’nın Gambiya şehrinde, çocuk istismarcısı olan İngiliz turistler için bir cazibe merkezi haline geldi. The Sun gazetesi muhabirleri, çocuk tacizcilerini gizli bir şekilde takibe aldı.

Gerek plajlarda gerekse mekanlardan tacizcilerin anne ve babalarından para karşılığında aldıkları çocuklar ile beraber denize gittikleri veya küçük çocukları otele götürdükleri görülüyor.

Yoksulluk yüzünden çouckların batı çocuk tacizcilerine yem olduklarını birinci elden görüntüleyen The Sun gazetesi muhabirleri, gece yarısına doğru bir İngiliz adamın kollarına aldığı iki yaşından küçük bir çocuğun adamın kollarında yaşadığı korkuya şahitlik etti.

The Sun gazetesinin ortaya çıkardığı fotoğraflar, İngiliz sömürgesinin çocuk tacizciliğine dönüştüğünü gösterdi.

Gambiya çocuk koruma enstütü koordinatörü Lamin Fatty, ülkesinde cinsel ilişkinin çok ucuz olduğunu bu nedenle kadın ve erkek yabancı turistlerin bazı cinsel arzularını tatmin etmek için ülkelerine geldiklerini söyledi.

Fatty, yabancı turist kadınların yeni ergenliğe ulaşmış erkek çocukları ile para karşılığı ilişkiye girdiklerini söyledi. Lamin, çocukların göz göre göre cinsel istismara maruz kaldıklarını ve hükumetin bunu durdurmak için hiç bir şey yapmadığını söyledi.

Dört çocuk babası Abdullah Labamba, birçok otelden birinin yanında bir meyve tezgahı işletiyor ve pedofillerin, poşet başına 1 sterlin altında fıstık satan savunmasız çocuk işçileri hedef aldığına tanık olduğunu söylüyor.