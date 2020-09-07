Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20’şer yıl hapis cezası verildi

8 hours önce
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Suudi Arabistan’da görülen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında karar çıktı. Davada, 5 kişiye 20’şer yıl hapis cezası verildi. Dava kapsamında yargılanan 3 kişi ise 7-10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamamıştı.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı’nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında düzenlenen iddianame sonucu kamu davası açılmıştı.

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