Steroid ilaçlar korona ölümlerini azaltıyor

1 hour önce
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Journal of the American Medical Association dergisinde yayınlanan üç klinik araştırma, ucuz ve kolay bulunabilen steroid ilaçların koronavirüsü ölümlerini yüzde 20 oranında azalttığını ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü de yaptığı açıklamada kritik durumdaki hastalarda bu ilaçların kullanılmasını tavsiye etti.

Dünya’da bugüne kadar 860 binden fazla kişinin ölümüne neden koronavirüsü salgınına karşı farklı ülkelerde yapılan araştırmalar, steroid ilaçların korona virüsüne bağlı ölümleri düşürdüğünü gösterdi. Yapılan araştırmalar üzerine Dünya Sağlık Örgütü de, kortikosteroidlerin kritik hastalarda beşte iki olan ölüm oranlarını yaklaşık yüzde 20 azaltarak üçte bire düşürdüğünü ve ağır durumdaki hastalarda bu ilaçların kullanılmasını tavsiye ettiklerini açıkladı.

‘BELKİ DE VİRÜSÜ YENİYORUZ’

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yoğun bakım doktoru olan Todd W. Rice, “Hayat kurtaran bir tedavi bulmak heyecanlandırıcı, bize umut veriyor. Belki de bu virüsü yeniyoruz” dedi. Rice, yapılan üç klinik araştırmanın ve ardından Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan meta-analizinin, steroidleri standart olarak belirlemesini ve kritik derecedeki hastalarda kullanılması için tavsiye etmesini sağladığını söyledi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri de yaz aylarının başında entübe durumdaki hastalar için steroid ilaçların kullanılmasını tavsiye etmişti.

‘ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ AZALTTIĞI KESİNLEŞEN TEK TEDAVİ’

İngiltere’nin Bristol Üniversitesi’nde istatistik uzmanı olan Jonathan Sterne de kortikosteroidlerin, korona virüsü hastalarında öldürücülüğü azalttığı kesin olarak gösterilen tek tedavi olduğunu söyledi. Sterne, “Bu sonuçlar, eğer hastaların özel bir durumu yoksa, doktorların kritik derecedeki korona virüsü hastalarını kortikosteroidlerle tedavi etmeleri gerektiğine dair kanıtları güçlendiriyor” dedi.

Her biri Journal of the American Medical Association’da Çarşamba günü yayınlanan üç makalede, farklı ülkelerin yoğun bakım ünitelerindeki korona virüsü hastalarını incelendi. Çalışmalar kapsamında Brezilya’da 299 hastada bir tür kortikosteroid olan deksametazon; Fransa’da 76 hastada düşük dozlarda olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve farklı yedi ülkede 379 hastada daha hidrokortizon ilaçları kullanılarak analizler yapıldı.

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