Zoom uygulamasının ikinci çeyrekte kârı beklentilerin üstüne çıktı

3 hours önce
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Koronavirüs kriziyle popüler hale gelen video konferans uygulaması Zoom’un ikinci çeyrekte gelirleri çok büyük oranda arttı, karı da iki katına çıktı.

Zoom’un 31 Temmuz’a kadar olan üç aylık dönemdeki gelirleri %355 sıçrayarak 663.5 milyon dolara çıktı. Analistlerin beklentisi ise 500.5 milyon dolardı.

Şirketin karı da 186 milyon dolara çıktı, kullanıcı sayısı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %458 oranında arttı.

Covid-19 salgınıyla çoğu iş yerinin evden çalışma sistemine geçmesiyle video konferans uygulaması Zoom bireyler arasındaki iletişim için en çok tercih edilen uygulamalardan oldu.

Zoom’un hisseleri de Pazartesi gününü 325.10 dolardan kapadı. Şirket, yıllık gelir tahminini de %30’dan yüksek seviyeye çekip 2.37 milyar dolar ile 2.39 milyar dolar arasında tuttu. Bir önceki tahminler 1.78 milyar dolar ila 1.80 milyar dolar arasındaydı.

Zoom’un başarısındaki en önemli noktalardan biri ücretli kullanıcı sayısını artırması oldu. Hizmeti ücretsiz kullananların yanı sıra uygulamanın tüm özelliklerinden faydalanmak için ücret ödeyen yüksek bütçeli kurumsal müşterileri büyük oranda arttı.

Alt yapı sorunları

Şirket, en büyük müşterilerinin – geçen yıl 100 bin dolardan fazla gelir elde eden firmaların- sayısının ikinci çeyrekte ikiye katlanıp 988’e çıktığını söyledi.

Zoom’un yanı sıra rakipleri Cisco Webex ve Microsoft Teams’in de kullanıcıları birçok ülkenin Mart ayından bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışma sistemine geçmesiyle arttı.

Ama Zoom’un bu kadar yaygın kullanılıyor olması uygulamanın alt yapısını da zorlamaya başladı. Bunun nedenlerinden biri geçen hafta ABD’nin birçok bölgesinde okulların açılmasıyla eğitimin de sanal ortama taşınması ve uygulamanın önceki dönemlere kıyasla daha yoğun kullanılması.

Hackerların Zoom toplantılarına sızma girişimleri ve uygulamadaki bazı güvenlik boşlukları ise şirketin itibarını zedeledi.

Zoom ayrıca, 700’den fazla çalışanının bulunduğu Çin ile bağları nedeniyle siyasi tartışmaların odağına oturdu.

Şirketin Çin’deki çalışanları arasında ürün geliştirme ekibi de bulunuyor. Bu nedenle, uygulamanın hükümetler tarafından kullanılmasında bazı sakıncalar olabileceği uyarıları da yapıldı.

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