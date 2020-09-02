17 yıldır kafasında olan kurtçuk beynini yemeye başladı

5 hours önce
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Çin’de 23 yaşındaki bir genç, el ve ayaklarındaki uyuşukluğun arttığını hissedince doktorda soluğu aldı. İsmi Chen olarak açıklanan genç hastanede 17 yıldır beyninde canlı bir kurtçukla yaşadığı ve kurtçuğun beynini yemeye başladığını   kendisine tam pişirilmemiş kurbağa ve yılan yediği için vücudunda enfeksiyon olduğunu, enfeksiyon kaynaklı bu şikayetlerin ortaya çıktığını söylediler.Şikayetleri artan Chen, Jiangsu eyaletinde bulunan Wuchang Üniversite hastanesine gitti. Chen, doktorlara 17 yıldır el ve ayaklarında uyuşma olduğunu ve şiddetli baş ağrısı yaşadığını söyledi.

Doktorlar tarafından beyin tomografisi çekilen Chen’in beyninde 13 santimlik kurtçuk olduğu ve 17 yıldır kurtçuğun uyuşma şikayetlerine sebep olduğunu söylediler. Daha sonra kurtçuk ameliyatla alındı.Doktorlar tarafından beyin tomografisi çekilen Chen’in beyninde 13 santimlik kurtçuk olduğu ve 17 yıldır kurtçuğun uyuşma şikayetlerine sebep olduğunu söylediler. Daha sonra kurtçuk ameliyatla alındı.

Doktorlar tarafından beyin tomografisi çekilen Chen’in beyninde 13 santimlik kurtçuk olduğu ve 17 yıldır kurtçuğun uyuşma şikayetlerine sebep olduğunu söylediler. Daha sonra kurtçuk ameliyatla alındı.

 

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