Charlie Hebdo davası bugün başlıyor: Sanıklardan ikisi Türkiye kökenli

Fransa’da 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Paris’teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi Hyper-Cacher ve Montrouge mahallesinde 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili dava bugün başlıyor.

Soruşturma kapsamında belirlenen 14 sanıktan ikisi Türkiye kökenli, Ali Rıza Polat ve Metin Karasular.

Polat’ın saldırılarda ‘kilit rol oynadığı’ belirtilirken Karasular’ın da yardım ve yataklık yaptığı, finans sağlanmasına yardım ettiği öne sürülüyor.

Saldırıları düzenleyen Cherif ve Said Kouachi kardeşler ile Ahmedy Coulibaly polis operasyonlarında öldürülmüştü.

Saldırıya müdahil oldukları iddia edilen sanıklardan üçü gıyaben yargılanacak, 11’i Paris’in kuzeybatısındaki adliyede hakim karşısına çıkacak.

Davanın yaz başında görülmesi bekleniyordu ama Covid-19 nedeniyle ertelendi.

Sanıklar, ‘terör saldırısına yardım, silah temin etmek ve saldırganlara finansman sağlamakla’ suçlanıyor.

Fransa’nın yakın tarihinin en travmatik yaralarını açan Charlie Hebdo saldırısı 7 Ocak 2015’te düzenlenmişti. Daha önce Danimarka’da Jyllands-Posten’in de yayımladığı Muhammed Peygamber karikatürünü kapak yapan Charlie Hebdo dergisi İslam dünyasının tepkisini çekmişti.

Beş yıl önce 7 Ocak’ta Cherif ve Said Kouachi kardeşler derginin binasını basıp 12 kişiyi ve bina dışındaki bir polisi öldürdü.

Charlie Hebdo binasında öldürülenler, karikatüristler Cabu (Jean Cabut), Stéphane (Charb) Charbonnier, Philippe Honoré, Georges Wolinski, Bernard (Tignous) Verlhac, köşe yazarı psikanalist Elsa Cayat, ekonomist ve editör Bernard Maris, organizatör Michel Renaud, redaktör Moustapha Ourrad, polis memuru Ahmed Merabet, Charb’ın koruması Franck Brinsolaro ve teknik bakım için binadan bulunan Frédéric Boisseau.