Covid-19 pozitif teşhisi konan kişilerin yüzde 90’ı başkalarına bulaştıracak kadar virüs taşımıyor olabilir

ABD’li uzmanlar, Temmuz ayında Massachusetts, New York ve Nevada’da Covid-19 için için test edilen insanların yüzde 90’ının virüsün neredeyse hiç izini taşımadığını açıkladı.

Sağlık uzmanları, ABD’de Covid-19 için en yaygın kullanılan PCR testinin çok hassas olduğunu ve muhtemelen bulaşıcı olmadıkları için vücutlarında önemsiz miktarda virüs bulunan kişileri dışlamak için ayarlanması gerektiğini söyledi.

“TESTLERİN DÖNGÜ SAYISI ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNDAN ÇOK KÜÇÜK MİKTARLARI TESPİT EDİYOR”

Bununla birlikte, bir kişiye virüs bulaşıp bulaşmadığına dair “evet” veya “hayır” cevabı veren PCR testi, hastanın vücudunda ne kadar virüs olduğunu söylemiyor. PCR testleri, virüsten gelen genetik maddeyi döngülerde analiz ediyor ve günümüzde kullanılan testler tipik olarak 37 veya 40 döngü sürüyor, ancak uzmanlar bu döngü sayısının çok yüksek olduğunu beliterek, risk oluşturmayan çok küçük virüs miktarlarını tespit ettiğini belirtti.

“TESTLER DAHA FAZLA RİSK OLUŞTURAN KİŞİLERE ODAKLANMALI”

New York Times’a konuşan doktorlar testlerde daha az döngü eşiği bulunmasını ve böylelikle daha fazla virüs içeren ve risk oluşturan kişilere odaklanılması gerektiğini söyledi.

Yeni tip corona virüs pandemisinin merkezi olan ABD’de şu ana kadar 6 milyon 200 bini aşkın vaka ve 187 bini aşkın virüs kaynaklı ölüm kaydedildi.

Öte yandan, geçen Perşembe günü 45 bin yeni vaka açıklayan ABD’de, Massachusetts ve New York’taki bulaşıcılık oranları ülke çapında geçerli olması halinde, bu insanların yalnızca yaklaşık 4 bin 500’ünün karantinaya alınması ve temas takibine katılmaya ihtiyaç duyabileceği anlamına geliyor.