İsviçre’de gökyüzünden çikolata yağdı

1 hour önce
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İsviçre’de bir çikolata fabrikasında yaşanan arıza nedeniyle çevreye çikolatadan yağmur yağdı.

Fabrikada yaşanan arıza sert rüzgarla birleşince, bölgedeki araçların üzeri çikolata tozuyla kaplandı. Ortaya ise film sahnesini andıran bir manzara çıktı.

Çikolata tutkunlarının en büyük hayallerinden birinin gerçekleştiği yere götürüyoruz sizi. İsviçre’nin Olten kasabasında yaşayan pek çok kişi bir sabaha, gökten kar ile birlikte yağan kakao tozlarıyla uyandı.

Lindt & Sprüngli çikolata fabrikasındaki havalandırma sisteminin arızalanmasından dolayı kasabanın her yerine kakao tozları yağdı, tabii ki kasaba sakinleri bu olay karşısında şok yaşadı.

Fabrika ise konuyla ilgili açıklama yaparak çikolatanın temelini oluşturan ezilmiş kakao çekirdeği parçalarının soğutma sistemindeki havalandırma hattında yaşanan küçük bir sorun nedeniyle etrafa dağıldığını söyledi.

Yoğun rüzgar nedeniyle fabrikadan yayılan çikolata tozları kasabanın her yerine ulaştı ve karın üzerinde ince bir katman bıraktı. Şirket ise yayılan çikolata tozlarının temizlenmesi için üstlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Ancak kasabadan kimse henüz çikolata tozlarını temizlenmesi için bir talepte bulunmadı.

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