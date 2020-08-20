Altın renkli kaplumbağa Nepal’in yeni gözdesi

2 hours önce
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Nepal’de altın renkli bir kaplumbağa bir ülkede heyecan yarattı. Yerel halk, nadir görülen mutasyona sahip kaplumbağayı, ‘Hindu tanrısı Vishnu’nun reenkarnasyonu olarak’ kabul etti.

Uzmanlar, kaplumbağanın dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğuna inanıyor.

Benzersiz altın rengiyle çok nadir görülen genetik mutasyondan kaynaklandığı belirtilen kaplumbağanın, pigmentlerindeki eksiklikten dolayı sarı rengi taşıyan hücrelerin baskın hale gelmesi sebebiyle altın rengini alıyor.

Yerel halk ise kaplumbağanın Hindu tanrısı Vishnu’nun reenkarnasyonu olduğuna inanarak, altın renkli kaplumbağayı kutsal kabul etti. Kaplumbağa, dünyada görülen 5’inci altın renkli kaplumbağa olduğu belirtildi.

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