NASA açıkladı: Bir göktaşı ilk kez Dünya’nın bu kadar yakınından geçti

3 hours önce
0 63 Bir dakikadan az

Bir göktaşı, Dünya’yı daha önce görülmemiş bir yakınlıkta geçti.

Uzay ajansı, 2020 QG diye bilinen ufak gök cisminin Hint Okyanusu’nun güneyini sadece 2 bin 945 metre yüksekten geçtiğini açıkladı.

Göktaşı bu esnada, en küçük göktaşlarından en büyük süpernovalara varan bir dizi gök cismini araştıran robotik kamera Zwicky Geçici Tesis (ZTF) tarafından fark edildi.

2020 QG bilhassa küçük bir göktaşı. Bilim insanları, 3 ila 6 metre genişliğinde yani aşağı yukarı büyük bir araba boyutlarında olduğunu ifade ediyor.

Küçük boyutları, cismin Dünya açısından büyük bir tehdit oluşturmadığı anlamına geliyor. Geçip gitmek yerine üzerimize doğru gelseydi, her yıl çok sayıda küçük göktaşının yaptığı üzere bir alev topuna dönüşecek ve Dünya atmosferi üzerinde parçalanacaktı.

NASA Jet İtki Laboratuvarı Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi direktörü Paul Chodas, “Küçük bir göktaşının bu kadar yakına gelmesini görmek gerçekten harika. Çünkü Dünya’nın yerçekiminin, ci

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 hours önce
449

İngiltere hükümeti karantinadan muaf ülkeler listesini nasıl hazırlıyor?

2 days önce
553

Koronavirüsün mutasyonu iyi bir şey olabilir

2 days önce
181

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu aştı

3 days önce
277

‘Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık’ ABD’de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.