NASA açıkladı: Bir göktaşı ilk kez Dünya’nın bu kadar yakınından geçti

Bir göktaşı, Dünya’yı daha önce görülmemiş bir yakınlıkta geçti.

Uzay ajansı, 2020 QG diye bilinen ufak gök cisminin Hint Okyanusu’nun güneyini sadece 2 bin 945 metre yüksekten geçtiğini açıkladı.

Göktaşı bu esnada, en küçük göktaşlarından en büyük süpernovalara varan bir dizi gök cismini araştıran robotik kamera Zwicky Geçici Tesis (ZTF) tarafından fark edildi.

2020 QG bilhassa küçük bir göktaşı. Bilim insanları, 3 ila 6 metre genişliğinde yani aşağı yukarı büyük bir araba boyutlarında olduğunu ifade ediyor.

Küçük boyutları, cismin Dünya açısından büyük bir tehdit oluşturmadığı anlamına geliyor. Geçip gitmek yerine üzerimize doğru gelseydi, her yıl çok sayıda küçük göktaşının yaptığı üzere bir alev topuna dönüşecek ve Dünya atmosferi üzerinde parçalanacaktı.

NASA Jet İtki Laboratuvarı Yakın Dünya Nesneleri Araştırma Merkezi direktörü Paul Chodas, “Küçük bir göktaşının bu kadar yakına gelmesini görmek gerçekten harika. Çünkü Dünya’nın yerçekiminin, ci