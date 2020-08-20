Rus muhalif liderin ‘zehirlendiği şüphesiyle’ hastanede solunum cihazına bağlandığı açıklandı

6 hours önce
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Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin “zehirlendiği şüphesiyle” Sibirya’da bir hastaneye kaldırıldığı ve solunum cihazına bağlandığı açıklandı.

Navalni’nin sözcüsü Kira Yarmiş, Sibirya’nın Tomsk kentinden Moskova’ya dönen 44 yaşındaki muhalif liderin uçakta fenalaştığını ve uçağın Omsk kentine acil iniş yaptığını söyledi.

Yarmiş, Twitter mesajında “Şu anda hastaneye gidiyoruz. Navalni’nin çayına karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz. Sabah sadece çay içmişti. Doktorlar zehrin sıcak içeceklerle kana daha hızlı karıştığını söylüyor” dedi.

Kira Yarmiş daha sonraki mesajında “Şu anda Aleksei’nin bilinci yerinde değil. Yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlandı ve komada. Polis çağrıldı” diye yazdı.

Yarmiş ayrıca başlangıçta doktorların kendilerini bilgilendireceğini söylediklerini belirterek, “Ama şimdi toksikoloji testlerinin geciktiğini söylüyorlar. Açıkça zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bildiklerini bize söylemiyorlar” ifadelerini kullandı.

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