Airbnb halka arz başvurusunda bulundu

Koronavirüs pandemisinin etkilerini atlatmaya başlayan Airbnb Inc., uzun zamandır beklenen halka arz başvurusunu yaptığını açıkladı.

San Francisco merkezli Airbnb tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) ilk halka arz (IPO) başvurusunda bulunduğu belirtildi. Açıklamaya göre halka arzın büyüklüğü ve fiyat aralığı belirlenmedi.

Airbnb bu yıl halka arz edilmesi en fazla beklenen şirketler arasında yer alıyordu. Şirketin CEO’su Brian Chesky, ilk olarak SEC başvurusunu 31 Mart tarihinde yapmayı hedefliyordu.

Sonrasında pandeminin patlak vermesiyle birlikte uçuşlar durduruldu ve sınırlar kapatıldı. Airbnb’de 1 milyar dolarlık rezervasyon iptali oldu. Piyasada yaşanan çalkantının ardından planlar askıya alındı.