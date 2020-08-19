Japonya’da aşırı sıcak nedeniyle ölü sayısı yükseldi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a çıktı. Sıcaklığın 32-37 derece arasında seyrettiği ülkede ağustos ayı içinde 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı

Japon basınındaki haberlere göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, ağustos ayı başından beri başkent metropolünde 70’i 65 yaş üzeri olmak üzere toplam 79 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti.

2 BİN 576 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ölen 65 kişinin evinde havalandırma sistemi kullanılmazken, ölümlerin 32’si akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında meydana geldi. Tokyo İtfaiye İdaresi verilerine göre, ay başından beri yüksek sıcaklıktan kaynaklı belirti gösteren 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere taşındı.

SICAKLIK 32-37 DERECE ARASINDA

Hava sıcaklığı Japonya’nın başkentinde temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.