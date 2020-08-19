Avustralya’da bir teknede 1.9 ton kokain ele geçirildi

4 hours önce
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Avustralya’da büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Newcastle kentinin 200 mil açıklarındaki bir balıkçı teknesine polis çıktı. Baskında polisler 1.9 ton kokain ele geçirdi. Kokainin 850 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Avustralya güvenlik birimlerinden yapılan açıklamaya göre bin 890 blok halindeki kokaine el konuldu.

Her bloğun bir kilogram olduğu ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının 1 ton 890 kilogram olduğu belirtildi.

Polis ülkede bir ton kokainin sokakta yaklaşık 472 milyon dolara satıldığını ele geçirilen kokainin toplamda 850 milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti.

Son olayın ülkedeki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu belirtildi. Teknedeki üç kişinin tutuklandığı açıklandı.

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