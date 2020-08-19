Atlantik Okyanusu’nun acı gerçek ‘plastik kirliliği’ tahminlerin çok üzerinde

Bilim insanlarının çalışması, plastik kirliliği gerçeğini insanlığa tokat gibi vurdu. Atlantik Okyanusu’nda plastik atıklarının 10 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar derhal önlem çağrısında bulundu.

Bulunan 10 kat daha fazla plastik, dünyanın plastik sorununun muhtemelen tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gösterirken durum böyle giderse önümüzdeki yüzyılda deniz canlılarının yüzde 80’inin yok olacağını söylüyor. Öte yandan kutuplardaki atık mikro plastikler güneşin ısısını da emerek küresel ısınmayı hızlandırıyor.

İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi tarafından, okyanus yüzeyinin yaklaşık yüzde 5’inde, yapılan yeni ölçümde en yaygın plastik türlerinin 12 ile 21 ton arasında değişen parçaları bulundu. Bu, durum Atlantik’te plastik kirliliğin yaklaşık 200 milyon ton olduğuna işaret ediyor. Önceki tahminlerde, 1950’den 2015’e kadar Atlantik’e toplam 17 milyon ile 47 milyon ton plastiğin salındığı düşünülüyordu. “İnsanlar hala deniz canlıları için oluşturduğu riskin farkında değil” Araştırmanın başyazarı Katsiaryna Pabortsava, “Bulgularımız Atlantik Okyanusu’nun yüzeyindeki mikroplastik parçalarının korkunç boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Tehlike daha önce büyük ölçüde hafife alındı. Politika yapıcıların bu konuda acil adım atması gerekiyor. İnsanlar hala bunun biyoçeşitlilik ve deniz canlıları için oluşturduğu büyük riskin farkında değil” ifadelerini kullandı. Çapı 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar deniz ve okyanuslara endüstriyel atıklar, tekstil lifleri ve kozmetik ürünlerin taşınmasıyla ulaşıyor ve her yıl yaklaşık milyonlarca ton mikroplastik okyanuslara taşınıyor.