Dünyanın en büyük Buda heykeli tehlike altında

Çin’de yaşanan yoğun yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı’da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştığı görüldü.

Çin’de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü. Sellerin yaşandığı bölgede yaklaşık 100 binden insan tahliye edilirken ülkenin kültürel mirasları da tehlike altında.

Basına yansıyan görüntülerde, sel sularının, Sıçuan’da 8. yüzyılda Tang Hanedanı döneminde inşa edilen, 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası’nın ayak parmaklarına ulaştığı görüldü.

The Paper gazetesinin haberine göre, Sıçuan ve Gansu eyaletleri ile Çongçing şehrinde sel hayatı olumsuz etkiledi.

Sel ve taşkınların yaşandığı bölgelere arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, afet dolayısıyla ölü veya yaralanan olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Yetkililer, sellerden etkilenen bölgelere çok sayıda helikopter gönderildiğini, Longnan şehrinde çatılarda mahsur kalan 48 kişinin kurtarıldığını söyledi.