ABD’nin en zengin 12 kişisinin serveti salgın döneminde 1 trilyon doları geçti

ABD’nin en zengin 12 kişisinin serveti, koronavirüs salgını döneminde 1 trilyon doları aştı. Bu, yaklaşık yüzde 40’lık bir artışa tekabül ediyor.

12 zengin salgın sırasında servetlerine toplam 283 milyar dolar kattı.

Politika Çalışmaları Merkezi (IPS) adlı düşünce kuruluşunun Forbes ve Bloomberg’in verilerini temel alarak hazırladığı rapora göre, ABD’de koronavirüs salgınında hane halkı geliri yüzde 5,6 oranında düştü.

Bunun 1950’lerden beri kaydedilen en büyük düşüş olduğu kaydediliyor. Rapora göre Amerikalıların yarısından fazlası bu yıl gelir kaybına uğradı.

ELON MUSK SERVETINI ÜÇE KATLADI

Amazon CEO’su Jeff Bezos’un serveti Mart’tan bu yana 76,5 milyar dolar arttı. Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, 18 Mart ile 13 Ağustos tarihleri arasında servetini yüzde 197 artırdı. Musk’ın serveti 24,6 milyar dolardan 73,1 milyar dolara çıktı.

Sekizi teknoloji şirketi sahibi olan zenginler listesi ise şöyle: