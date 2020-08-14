Michael Jordan’ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla satıldı

2 hours önce
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Basketbolun unutulmaz isimlerinden Michael Jordan, bu sefer açık artırmada satılan ayakkabılarla gündeme geldi. Efsane basketbolcunun açık artırmaya çıkarılan bir çift ayakkabısı, 615 bin dolara alıcı buldu. Müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

Jordan’ın 1985’te Chicago Bulls formasıyla İtalya’da bir hazırlık maçında giydiği ayakkabının açık artırması, Christie’s isimli müzayede şirketinin internet sitesinden gerçekleştirildi.

Jordan, rekor fiyata satılan ayakkabıları smaç yaparken pota camını kırmadığı unutulmaz karşılaşmada giymişti.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Daha önce ise Jordan’ın NBA’deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı, mayıs ayında 560 bin dolara satıldı. Jordan böylelikle kendi rekorunu kırmış oldu.

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