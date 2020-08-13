818 milyon öğrencinin okulunda el yıkama imkanı yok

Koronavirüsle mücadelede yapılması gerekenlerin başında, ellerin sık sık sabunla yıkanması geliyor. UNICEF milyonlarca öğrencinin okullarında ellerini yıkayabilmeleri için gerekli olan donanımın olmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, dünyanın farklı ülkelerinde başlayan yeni eğitim-öğretim yılı vesilesiyle COVID-19 ile mücadelede okullardaki eksik hijyen koşullarına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Cenevre’de gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında okulların yüzde 43’ünde öğrencilerin ellerini yıkamaları için gerekli olan su, sabun ya da lavabo olmadığını açıkladı.

Toplantıda bu durumdan etkilenen yaklaşık 818 milyon öğrencinin 295 milyonunun Afrika’da bulunan Sahra çölünün güneyinde kalan ülkelerde yaşadığı ifade edildi.

”ELLERİ YIKAMAK BASİT ANCAK BİR O KADAR DA ETKİLİ BİR ÖNLEM”

Yeni eğitim-öğretim yılında hükümetlerin okullardaki gerekli hijyen donanımını sağlaması gerektiğine dikkat çeken DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus “Düzenli ve sık sık elleri yıkamak COVID-19’a karşı alınabilecek basit ancak bir o kadar da etkili bir önlem” dedi.

DSÖ ve UNICEF okullar hakkındaki hijyen donanımı hakkında çarpıcı rakam ve veriler de paylaştı. Buna göre 355 milyon çocuğun okullarında lavabo var, ancak sabun yok. 462 milyon öğrenci ise su ya da musluğun dahi olmadığı okullara gidiyor. Ayrıca okulların üçte biri öğrencilerine içme suyu sunamıyor.