Pandemi döneminde dünya çapında patlama sonucu ölen ve yaralanan sayısı ‘yüzde 58 azaldı’

5 hours önce
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Londra merkezli araştırma kuruluşu Action on Armed Violence (Silahlı Çatışma Hakında Eylem), Covid-19 pandemisi sırasında dünya çapındaki silahlı çatışmalarda ölenlerin büyük ölçüde azaldığını açıkladı.

Örgütün hazırladığı rapora göre Nisan-Temmuz 2020 döneminde patlayıcılarla hayatını kaybeden veya yaralanan sivillerin sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azaldı.

Suriye’de yaralanan veya ölen sivillerin sayısında yüzde 78’lik bir azalış gerçekleşti.

Çatışmalardan etkilenen sivillerin sayısının arttığı az sayıda ülkeden biri Libya oldu. 2019’un söz konusu döneminde 431 kişi etkilenirken bu yıl aynı dönemde 479 sivil etkilendi.

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