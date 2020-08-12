Rusya aşı: Rus bakan, ‘Koronavirüs aşımızı rekabetçilik duygusuyla eleştiriyorlar’ dedi

5 hours önce
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinin “ilk koronavirüs aşısı” olarak kamuoyuna açıkladığı ve onay verdiği “Supitnik V” ile ilgili uluslararası eleştirilere yanıt verdi. Muraşko, eleştirilerin nedeninin “rekabetçilik duygusu” olduğunu savundu.

Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan sonra iki aydan daha az bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Muraşko bu eleştirilere şöyle yanıt verdi:

“Aşımızın avantajları karşısında rekabet duygusuna kapıldıkları anlaşılan bazı yabancı meslektaşlarımız, bizim tamamen temelsiz bulduğumuz bazı fikirler beyan etmeye çalışıyor.”

‘İlk parti 2 hafta içinde hazır olacak’

Muraşko, Gamaleya Enstitüsü ile Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen aşının ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını söyledi.

Kendisinin de bu aşıyı yaptıracağını belirten Muraşko, “İlk aşılar, gönüllülükesasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok” dedi.

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