Mauritius’ta çevre felaketi büyüyor

Cennet tatil adası Mauritius’ta karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızdıran geminin bu kez de ikiye ayrılabileceği belirtildi.

MV Wakashio adlı petrol tankerinin çok daha büyük bir ekolojik risk teşkil ettiği açıklandı.

Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yükünün önemli bir bölümünü sızdıran ancak hâlâ 2 bin 500 ton kadar petrol taşıyan tankerin parçalanma riski bulunduğunu belirtti.

Jugnauth, ekiplerin şimdilik sızıntıyı durdurduğunu ancak en kötüsüne hazırlandıklarını söyledi. Jugnauth, “Çatlaklar büyüyor. Durum çok daha kötü. Tankerin ikiye ayrılma riski bulunuyor” dedi.

Uzmanlar, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde halihazırda kırılgan bir ekosisteme sahip olan Mauritius için yıkıcı olacağını, ayrıca ülke ekonomisini de sarsacağını kaydetti.

MV Wakashio, 25 Temmuz’da Mauritius adasındaki bir mercan resifinde karaya oturdu.

Mürettebatı tahliye edilen tankerden okyanusa ve ada çevresine petrol sızmaya başlaması üzerine Başbakan Jugnauth, cuma günü ‘çevresel acil durum’ ilan etti.

Tankerden şimdiye kadar bin tondan fazla petrol denize sızdı, mercan resifinde ve adanın dünyaca ünlü plajlarında büyük tahribat yarattı.

Tankeri işleten Japon şirket Mitsui OSK Lines, çözüm için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıkladı. Bu kapsamda bölgeye altı kişilik bir uzman ekip gönderildi.