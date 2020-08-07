Koronavirüs: ‘İkinci dalga biziz’ deyip, önlemlere karşı çıkanlar ne istiyor?

ABD ve Avrupa kentleri başta olmak üzere koronavirüs önlemlerini protesto eylemleri yayılıyor. Maskesiz ve önlemsiz toplanan, Bill Gates’i hedef alan, “aşı faşizmi” kavramını kullanan eylemciler kim ve talepleri ne?

Almanya’nın başkenti Berlin, 1 Ağustos’ta başka bir siyasi etkinlikte bir araya gelemeyecek farklı grupların ortak eylemine sahne oldu. “İkinci dalga biziz” sloganıyla Brandenburg Kapısı’nda toplananlar arasında aşırı sağ gruplardan vegan aktivistlere, komplo teorisyenlerinden aşı karşıtlarına çok çeşitli kesimlerden 20 bini aşkın kişi vardı.

Ortak noktaları maske takmamaları ve koronavirüsü dizginlemek için alınan önlemlere karşı çıkmaları olan eylemciler, “İkinci dalga biziz” ve “Direniş” sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Deutsche Welle’nin (DW) haberine göre, hükümetin salgınla ilgili politikasını eleştiren kalabalık, medyanın konuyla ilgili yayınlarına da bütünüyle şüpheyle yaklaşıyor. DW muhabiri, eylemi takip ederken defalarca maskesini çıkarmaya zorlandığını ve hakarete uğradığını aktarıyor.

Eylemi Stuttgart merkezli aşırı sağcı bir örgüt organize ederken, seçilen temanın “Tag der Freiheit” yani “Özgürlük Günü” olması da dikkat çekici bulundu. “Tag der Freiheit”, Leni Riefenstahl’ın 1935 tarihli Nazi propaganda filminin ismi olarak hafızalarda yer ediyor.

Aşırı sağ grupların favorisi Alman İmparatorluğu bayraklarının taşınması da dikkat çeken diğer bir motif olarak aktarılıyor. Almanya’nın siyasi yapısını reddeden neo-Nazi Reichsbürger hareketi de eylemde boy gösteriyor.

Bu siyasi sembollerin yanında barış işareti taşıyan pankartlara ve gökkuşağı temalı bayraklara rastlamak eylemler hakkında kafaları karıştıran diğer detaylar. İşin aslı, salgın önlemlerine karşı yapılan eylemlerde ortak bir ideolojik pozisyon bulmak mümkün değil.