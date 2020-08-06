Ünlü oyuncu Alyssa Milano koronaya yakalandığını açıkladı: Öleceğimi sandım

17 hours önce
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ABD’li ünlü oyuncu Alyssa Milano corona virüsüyle olan mücadelesini ilk kez itiraf etti. Milano, mart ayından bu yana hastalığın belirtileriyle boğuşurken, “Öleceğimi düşündüm” dedi.

Koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, pek çok ünlü isim de salgında yaşadıklarını sosyal medyada gözler önüne seriyor.

O isimler arasına son olarak ABD’li ünlü oyuncu Alyssa Milano katıldı. 47 yaşındaki Milano, corona virüsüne yakalandığını ilk kez açıkladı. Mart ayında corona belirtileri göstermeye başlayan Milano, buna karşın yapılan iki testte de sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Nisan ayına ait bir fotoğrafını paylaşan Milano, “Bu 2 Nisan’da iki haftadır hasta olan ben. Daha önce hiç bu kadar hasta olmamıştım. Her yerim ağrıyor, koku alamıyordum. Göğsüme bir fil oturmuş gibi hissediyor ve nefes alamıyordum. İki haftada dört kilo verdim. Ateşim vardı ve baş ağrıları dayanılmazdı” ifadelerini kullandı.

Testleri negatif çıksa da belirtileri uzun süre yaşamaya devam eden Milano, 4 ay sonra antikor testi yaptırmaya karar verdi. Sonuçları takipçileriyle paylaşan Milano, “Antikor testlerim pozitif çıktı. Covid-19 geçirmişim” dedi.

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