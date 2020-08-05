Koronavirüsü aşısında bir ülke daha imzaları attı

Koronavirüsüne karşı geliştirlen aşılar son aşamalara doğru ilerlerken Kanada aşı üretiminde başarı yakalayan iki firmayla anlaşma imzaladı. Firmalardan Pfizer’ın bir doz aşı için yaklaşık 40 dolarlık bir fiyat belirlediği belirtilirken diğer firma olan Moderna’nın bir doz aşı için 32 ile 37 dolar arasında bir fiyat biçtiği ifade ediliyor.

Koronavirüsünün yayılmasını azaltmak ve hastanelerdeki yığılmaların önüne geçmek amacıyla yürütülen aşı çalışmaları son aşamalara geldi.

Kanada, son aşamalara kadar gelmeyi başaran Pfizer ve Moderna firmalarının aşılarını kullanmak için anlaşma sağladı.

Hükümet yetkilisi Anita Anand’ın açıkladığı anlaşma gereği Kanada iki firmanın aşısının da ülkede kullanılmasına izin verecek. Anand anlaşmanın detaylarını ise paylaşmadı.

Aşıların Kanada’da üretilmesi için destek verileceğini belirten Anand, deneme aşamasındaki aşıların kullanımı için Kanada’daki ilaç dairesinden onay alınması gerektiğini hatırlattı.

Henüz Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların hiçbiri resmi onay alamadı ancak Rusya, Almanya, İngiltere, ABD ve Çin gibi birçok ülke olası aşının onaylanacağı tarih olarak yıl sonu veya 2021 yılının ilk aylarını işaret ediyor.