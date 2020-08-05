İtalya’da ev içi şiddet ‘pizza siparişiyle’ polise bildirildi

İtalya’nın Torino kentinde partnerinden şiddet gören bir kadın, pizza siparişi verme bahanesiyle polisi aradı. Kadının yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan polis yaklaşık 3 dakika içinde eve giderek ismi yalnızca Raul olarak açıklanan 31 yaşındaki kişiyi gözaltına aldı.

Geçen Pazar akşamı yaşanan olayda Raul, partneri Angela’yı ve 10 yaşındaki oğlunu tehdit etti.

İtalyan basınına göre, geçmişte de sevgilisine hakaret ve tehditlerde bulunan Raul, bu kez televizyonun çalışmadığı bahanesiyle ilk kez fiziksel şiddet de uyguladı.

Angela ve oğlunu döven, televizyonu parçalayan Raul daha sonra kanepeye uzandığında, Angela oğlu için pizza sipariş edeceğini söyleyerek telefonu aldı.

Acil durum hattını arayan Angela, titreyen bir sesle pizza sipariş vermek istediğini söyleyince telefon operatörü olarak görev yapan polis memuru durumdan şüphelendi.

Polis memuru Vincenzo Maria Tripodi, Angela’ya ilk olarak “Nereyi aradığınızın farkında mısınız?” diye sordu.

Angela’nın olumlu yanıt vermesinin ardından devriye gezen meslektaşlarını adrese yönlendirdi.

Polisler eve gidene kadar kadını güvende tutmaya çalışan polis memuru Tripodi, kadına mümkünse evden uzaklaşmasını söyledi ancak Angela ağlamaklı bir sesle “Yapamam” diye yanıt verdi. Polis memuru bunun üzerine kadına sakin olmasını söyleyerek “Tamam, geliyoruz” dedi.

2 dakika 50 saniye sonra polis memurları, Angela’nın “pizza siparişi” için verdiği adrese gitti.

Kapıyı açan Raul, gözaltına alındı.