Bilgisayarda hazırladığı çekle Porsche satın aldı

42 yaşındaki Casey William, evdeki bilgisayarında hazırlayıp çıkışını aldığı çekle, salı günü 140 bin dolarlık (977 bin 347 lira) Porsche satın aldı. Yeni aracıyla fotoğraf çektirip paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ertesi gün bir kuyumcudan yine sahte çek kullanarak birden fazla Rolex saat satın almaya çalışırken gözaltına alındı.

Çekleri evde hazırlayıp bastığını itiraf eden William işlemlerin ardından ‘araç çalmak ve sahte çek’suçlarından tutuklandı.

Adama, Porsche 911 Turbo’yu satan bayi sahibinin çeki tahsil edemeyince olup biteni anladığı ve polise ihbarda bulunduğu belirtildi.